A Pitti debutta il 'casual-chic' da uomo firmato Luis Figo

Il campione di calcio e Pallone d'oro 2000 Luis Figo entra nel mondo della moda. È arrivato oggi a Pitti Uomo 107 per lanciare il marchio che porta il suo nome, creato insieme al socio (e amico) Gandolfo Albanese. Si tratta di un brand di lusso maschile che il centrocampista portoghese, oggi 52enne, ama definire "casual-chic", è tutto made in Italy.

Soprattutto è "un vero e proprio progetto industriale, non un hobby", spiega.

Il debutto nei negozi sarà con la collezione autunno/inverno 2025/26, con una gamma completa di capi, tra cui pantaloni dal taglio sartoriale, giacche strutturate (anche reversibili), cappotti eleganti, maglie versatili e sneakers di design. La novità è la sneaker ispirata ai modelli di scarpette da calcio (con la suola che richiama i tacchetti).

L'anima della collezione risiede nei tessuti, tutti made in Italy, scelti per garantire comfort e prestazioni: dalla lana merino extra-fine, calda e leggera, utilizzata per i cappotti e le giacche, ai pantaloni realizzati in tessuti elasticizzati fino alle maglie in cashmere e seta. Un dettaglio di stile? Le cuciture invisibili. E poi, pensando ai globe trotter, sono stati scelti tessuti traspiranti e anti-piega, per portare facilmente i capi in valigia.



