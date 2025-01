ZeroW, mostra-evento con 13 marchi che usano scarti tessili

In un'ottica di sostenibilità e contenimento della produzione di scarti tessili, a Firenze nella settimana di Pitti Uomo 107 si parlerà anche di come i materiali di scarto della filiera della moda possono diventare capi e accessori unici. L'idea è della start-up italiana ZeroW, fondata da Gabriele Rorandelli e Alessio Troisi e impegnata nella promozione della circolarità nel settore tessile e della pelle: recupera tessuti e pellami di alta qualità per offrire nuove opportunità a designer, artigiani e brand emergenti tramite il proprio marketplace.

Dal 14 al 16 gennaio allo Spazio Sassetti ha organizzato l'evento Fashion Beyond Waste, coinvolgendo 13 brand che presenteranno le loro collezioni realizzate utilizzando materiali di recupero e tecniche di upcycling. Tra questi c'è Bobkova Official, brand ucraino fondato dalla designer Christina Bobkova, che propone abbigliamento femminile con uno stile minimalista, ma anche ByVarga, con sede in Ungheria, specializzato in calzature artigianali di alta gamma. C'è anche il marchio ideato da Giorgia Andreazza che utilizza, tra gli altri materiali, le fibre di vetro. Poi, uno special guest: Franco Gabbrielli, designer e imprenditore, che presenterà il suo nuovo progetto Rereri Bags che ha come obiettivo ridefinire il concetto di moda sostenibile nel mondo della pelletteria.

Rereri, acronimo di recupero, responsabile, rivoluzionario, organizzerà anche dei workshop durante l'evento, per offrire ai visitatori un'esperienza formativa (utilizzando pregiate pelli recuperate dagli archivi dei grandi marchi del lusso).



