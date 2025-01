Fiorentina: fiducia per recupero Gudmunsson con il Monza

C'è ottimismo in casa Fiorentina per quanto riguarda la presenza di Albert Gudmundsson per la trasferta di lunedì sera a Monza, posticipo della 20/a giornata: l'attaccante islandese, rimasto in panchina sabato scorso nella gara con il Napoli per un fastidio alla caviglia, si è allenato anche oggi insieme ai compagni e quindi, a meno di imprevisti, sarà convocabile per il prossimo impegno. Nessun problema al momento per il resto del gruppo: salvo Edoardo Bove, tutti i giocatori appaiono a disposizione del tecnico Raffaele Palladino.

Sul fronte mercato, sale l'attesa per l'arrivo di Michael Folorunsho in prestito dal Napoli con obbligo di riscatto condizionato a circa 8-9 milioni: il centrocampista, 26 anni, dovrebbe essere a Firenze entro domani per le visite. Per la difesa resiste il nome di Pablo Marì che Palladino conosce bene avendolo allenato a Monza, per l'attacco il grande sogno è il brasiliano del Botafogo Luiz Henrique, classe 2001, Pallone d'oro sudamericano: per adesso c'è una notevole distanza fra richiesta (non meno di 30 milioni) e offerta (18-20), inoltre sul giocatore c'è anche l'interesse di Lione e alcuni club inglesi fra i quali il Crystal Palace.

La Fiorentina intanto conta di cedere almeno uno fra Christian Kouamé (che vanta diversi estimatori in Italia e all'estero,) e Jonathan Ikoné, mentre il portiere Oliver Christensen, ai margini da inizio stagione, sta per trasferirsi in prestito al Paderborn, Serie B tedesca.



