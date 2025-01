Auto precipita da rampa Fi-Pi-Li nel Livornese, morto conducente

Un automobilista di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla rampa d'uscita per Stagno (Livorno) della superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, un camion che procedeva in senso opposto alla vettura avrebbe perso parte del pesante carico che è finito sul guardrail centrale e lo ha divelto. L'auto sarebbe rimasta coinvolta a sua volta, con la vettura che è precipitata dalla rampa, cadendo da un'altezza di una decina di metri e cappottandosi nel fiume sottostante.

Sul posto intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA