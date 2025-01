Terrorismo, Polposta Toscana ha monitorato 530 siti della jihad

Nella prevenzione e del contrasto del terrorismo internazionale di matrice jihadista e, in particolare, ai fenomeni di radicalizzazione sul web, la Polizia Postale per la Toscana - col suo Centro operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) - ha monitorato nel 2024 oltre 530 spazi virtuali e operato un arresto in flagranza e cinque denunce. Lo riporta la Polposta in un resoconto diffuso ai media sulle attività del 2024.

Il Cosc effettua quotidianamente attività di monitoraggio della rete contro queste minacce del terrorismo islamico. Il personale è affiancato da "qualificati mediatori linguistici e culturali, il cui contributo, per la peculiarità della materia e dei relativi contenuti multimediali presenti online, costituisce un valore aggiunto di fondamentale importanza".

L'attività è "funzionale al contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e cyberterrorismo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA