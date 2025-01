Pedofilia web, in Toscana 8 arresti 16 denunce per sfruttamento

Nel 2024 il Centro per la sicurezza cibernetica (Cosc) del compartimento di Polizia postale della Toscana ha denunciato 16 persone e fatto otto arresti per reati di sfruttamento sessuale dei minori tramite Internet, mentre altre indagini su adescamento di minori online hanno consentito di denunciare all'autorità giudiziaria altri 11 soggetti.

Inoltre, nell'ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web, sono state indagati 111 soggetti, per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sui social network, oltre che diffamazione on line e sostituzioni di persona.

Sul fronte dei reati sessuali perpetrati con Internet, il rapporto del 2024 annovera 15 casi trattati come 'codice rosso', nell'ambito dei quali sono stati effettuati due arresti per stalking e revenge porn.

In tutto, il Centro operativo della Polizia postale per la Toscana ha denunciato 127 soggetti, tratto in arresto in flagranza di reato 10 persone ed ha eseguito 74 perquisizioni, in materia di reati contro la persona e di sfruttamento sessuale dei minori.



