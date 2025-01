Rissa nella notte di Santo Stefano, chiusa discoteca Livorno

Chiusa dal questore di Livorno la discoteca 'Precisamente a Calafuria' dopo la rissa avvenuta nella notte tra il 25 e 26 dicembre. La sospensione ai sensi dell'articolo 30 del Tulps, è per 30 giorni, a partire dallo scorso 31 dicembre. Secondo quanto ricostruito durante la notte di Santo Stefano un cliente del locale, mentre si trovava nell'area dei bagni interni era stato aggredito da un coetaneo e da altre persone, anche con l'utilizzo di una cintura. L'uomo era stato soccorso da un'autoambulanza chiamata da un amico, mentre le forze dell'ordine furono allertate dai soccorritori anziché dal gestore e dagli addetti al controllo nonostante fossero al corrente di quanto accaduto. Una volta arrivati nel locale, gli operatori di due volanti della polizia e del radiomobile dei carabinieri, erano stati avvicinati da un altro ragazzo ferito alla testa dopo un'aggressione nella pista da ballo. Nel frattempo il 112Nue aveva ricevuto ulteriori chiamate provenienti sempre dalla discoteca, tra cui quella di una ragazza che raccontava di essere stata picchiata insieme al fratello da alcuni coetanei. Nei giorni successivi è poi emerso che un altro frequentatore del locale era andato al pronto soccorso dopo una lite in cui aveva riportato la frattura del setto nasale. Anche in questo caso, in base a quanto appreso, né il gestore né gli addetti alla sicurezza avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalla questura, le chiamate al 112Nue erano partite soltanto quando i responsabili del locale avevano realizzato l'incapacità di fronteggiare i disordini avvenuti all'interno ed all'esterno della discoteca. Nessun elemento utile all'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti dall'impianto di videosorveglianza.





