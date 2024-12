Capodanno, in Toscana stop anche a droni e spray al peperoncino

Si moltiplicano in Toscana i divieti per la notte di Capodanno. Non solo niente botti e contenitori in vetro, proibiti anche droni e spray al peperoncino. A Pisa ordinanze contro lo scoppio di petardi e fuochi d'artificio nelle strade e piazze del centro (dalle 20 di domani alle 10 del primo gennaio) e sulla vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di vetro.

Stabilito anche il divieto di sorvolo di droni in tutto il territorio comunale. A Livorno il divieto è già contenuto nel regolamento di polizia urbana e riguarda i luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati a uso pubblico; per la notte di San Silvestro e Capodanno lo stop permane "in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo, luoghi di culto e cimiteri, aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie e nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone". A Pistoia il divieto è anticipato alle 12 di domani e si concluderà alle 7 del giorno successivo: nei luoghi aperti al pubblico che attraggano più di 30 persone, è vietato accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e materiali simili. Vietato anche il lancio delle cosiddette lanterne volanti, così come ogni altro strumento tipo 'mongolfiera' che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera. Anche a Prato il divieto di botti è previsto dal regolamento di polizia urbana. A questo si aggiunge il 'no' ai contenitori in vetro e anche lo spray al peperoncino; in quest'ultimo caso limitatamente all'area interna alle mura, dalle 23 di domani fino alle 3 del primo gennaio.



