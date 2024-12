Fiorentina pareggia 2-2 con la Juventus a Torino

La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro la Juventus nella gara in trasferta a Torino. Per i padroni di casa doppietta di Thuram, per i Viola in gol Kean e Sottil.

La sfida è stata anche momentaneamente sospesa dall'arbitro dopo 6 minuti dall'inizio: dal settore occupato dai tifosi viola si sono alzati alcuni cori discriminatori contro Dusan Vlahovic, ex della sfida oggi in bianconero. "Il ripetersi di tali cori può comportare la sospensione della partita" è stato annunciato dallo speaker dello Stadium. Dopo un paio di minuti di stop, la gara è ripresa



Riproduzione riservata © Copyright ANSA