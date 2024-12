La conduttrice tv Angela Rafanelli diventa assessora a Livorno

È Angela Rafanelli la nuova assessora alla cultura del Comune di Livorno. Prende il posto del dimissionario Simone Lenzi, che lasciò la giunta livornese a ottobre dopo le polemiche esplose per alcuni sui post social ritenuti transfobici. Per un paio di mesi le sue deleghe sono state tenute dal sindaco Luca Salvetti che oggi ha ufficializzato la nomina della conduttrice televisiva.

Rafanelli, 46 anni, livornese, si è diplomata nel 2002 al Piccolo Teatro di Milano. Ha debuttato in Tv nel 2007 con Current Tv prima di diventare un'inviata delle Iene nel 2009.

Nel 2011 è approdata a La7 per condurre 'Le vite degli altri'.

Dal 2012 lavora in Rai, prima con 'Volo in diretta' di Fabio Volo, poi come inviata di Quelli che il Calcio dal 2014 al 2017, l'anno successivo è passata a Domenica In e ha condotto su Rai 3 anche il programma 'In viaggio con lei'. Dal 2020 al 2024 ha condotto 'Linea Verde estate' su Rai1 e ancora 'Il Palio d'Italia, il viaggio' su Rai2. Vanta anche una prolifica attività teatrale.



