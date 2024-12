Al Meyer di Firenze robot chirurgico di nuova generazione

Un sistema robotico di nuova generazione per la chirurgia mini-invasiva, che permetterà di effettuare interventi complessi limitando al massimo i disagi per i piccoli pazienti: è denominato 'Da Vinci XI' il robot arrivato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, e inaugurato oggi alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e del direttore dell'Aou Meyer, Paolo Morello.

Da Vinci XI offre ai chirurghi una visione 3D ad alta definizione del campo operatorio e un sistema intuitivo di gestione e controllo degli strumenti che permette di superare le limitazioni della chirurgia convenzionale: il sistema consente la gestione simultanea di tre strumenti articolati robotici e un endoscopio articolato, attraverso una singola incisione cutanea che va da 2,7 centimetri a 7 centimetri.

"Sono molto orgoglioso di questa acquisizione - spiega Morello - che permette al nostro ospedale di fare un salto di qualità sul fronte della chirurgia, proiettandoci nel futuro.

Questo traguardo è stato reso possibile grazie al sostegno di tanti donatori fiorentini, toscani e italiani che sostengono il Meyer e la qualità dei nostri professionisti".

Per Giani "il Meyer è un'eccellenza toscana assicurata dalla professionalità di medici, assistenti, personale sanitario ed amministrativo, che assieme riescono ad assicurare ai piccoli pazienti prestazioni e cure a standard elevatissimi ed a livello europeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA