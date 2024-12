Furti in casa in Toscana e Liguria, sgominata banda

Misura di custodia cautelare per tre giovani nell'ambito di indagini dei carabinieri di Lucca su numerosi furti in casa avvenuti nei comuni di Altopascio, Porcari e La Spezia nel 2023. Due dei tre arrestati, tutti di origine albanese, sono stati fermati uno a Massa (Massa Carrara) e uno a Isernia. Il terzo si trova in Lussemburgo, in stato di fermo per un'altra ordinanza emessa sempre dalla magistratura italiana e verrà sottoposto a ulteriore misura cautelare, al rientro seguito all'estradizione nel nostro paese. Scattate anche perquisizioni che hanno portato al sequestro di due pistole a salve.

Le indagini sono iniziate a seguito d'alcuni furti commessi nel comune di Altopascio, scelta, si spiega dall'Arma, "a causa delle caratteristiche d'isolamento di alcune abitazioni nonché" per "la vicinanza dell'autostrada Firenze mare". Le indagini avrebbero poi permesso di "ricostruire le abitudini e le caratteristiche degli indagati fino alla loro completa identificazione". I colpi venivano messi a segno dopo aver forzato infissi e porte. Ad agire solitamente erano in due o tre mentre un altro complice svolgeva il ruolo di 'palo' o 'sentinella', pronto ad avvisare gli altri di eventuali anomalie durante il furto dovute al ritorno dei proprietari o al passaggio di forze dell'ordine. "I giovani - spiegano sempre i carabinieri - erano dotati di tutti gli strumenti utili allo scasso utilizzati come 'professionisti del mestiere', riuscendo così ad eludere anche complessi serramenti di chiusura delle abitazioni derubate".



