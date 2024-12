Riaperto Corridoio Vasariano, sold out primi due giorni visite

Riaperto da oggi, dopo otto anni di chiusura, il Corridoio Vasariano a Firenze registra per la giornata odierna e quella di domani il sold out e tantissime sono le prenotazioni per tutto il periodo delle festività natalizie. E' quanto si apprende dagli Uffizi.

Lungo 750 metri, il passaggio collega la Galleria degli Uffizi al giardino di Boboli, nel complesso di Palazzo Pitti, attraversando l'Arno sopra le botteghe di Ponte Vecchio. Il Corridoio fu progettato da Giorgio Vasari per consentire ai Granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro residenza privata di Palazzo Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio, e fu realizzato per iniziativa del Duca Cosimo I de' Medici nel 1565 in occasione del matrimonio del figlio Francesco con Giovanna d'Austria. Nel tempo, una volta divenuto spazio museale, ha conosciuto diversi allestimenti, fra cui quello, celebre, degli autoritratti: ma per il momento, con gli ultimi lavori, il Corridoio si pone come un semplice 'tunnel aereo', e non ospita opere d'arte del patrimonio delle Gallerie degli Uffizi.

Al Corridoio si accede a gruppi contingentati di visitatori per motivi di sicurezza e con un supplemento al normale biglietto degli Uffizi.



