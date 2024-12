Musei del Bargello, aperture straordinarie per feste Natale

I Musei del Bargello a Firenze si preparano a celebrare le festività natalizie e l'inizio del nuovo anno con un programma di aperture straordinarie e prolungamenti di orario che offriranno al pubblico nuove opportunità di visita.

Tra le novità principali, l'apertura del Bargello martedì (giorno di consueta chiusura settimanale) 24 dicembre, dalle 14:30 alle 18:30. A Santo Stefano, il museo prolungherà l'orario fino alle 18:00, permettendo ai visitatori di godere delle opere d'arte esposte dalle 8:15 alle 18:00. Inoltre, martedì 31 dicembre (giorno di chiusura settimanale e ordinaria), il Bargello sarà aperto al pubblico dalle 8:15 alle 13:50, accogliendo gli appassionati d'arte nell'ultimo giorno dell'anno (sarà invece chiuso eccezionalmente per riposo settimanale nella giornata di lunedì 30).

Un'altra apertura straordinaria riguarda il complesso del Museo e Chiesa di Orsanmichele, che domenica 22 dicembre accoglierà i visitatori con orario continuato dalle 8:30 alle 18:00 (e non solo fino alle 13:30, come di consueto). Anche il Museo delle Cappelle Medicee partecipa al programma speciale con un'apertura straordinaria l'1 gennaio 2025, primo giorno del 2025, dalle 11:15 alle 18:50. Dal 4 gennaio al 24 febbraio poi , il Bargello garantirà al pubblico un orario continuato tutti i sabati e i lunedì pomeriggio, dalle 8:15 alle 19:00 (e non fino alle 13:50 come di consueto). Durante lo stesso periodo, nelle domeniche di apertura ordinaria (prima, terza e quinta del mese), il museo resterà aperto con orario continuato dalle 8:15 alle 19:00.

Tutti e cinque i musei facenti parte del gruppo - con Bargello, Cappelle Medicee, e Orsanmichele anche Palazzo Davanzati e Casa Martelli - rimarranno chiusi il 25 dicembre, giorno di Natale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA