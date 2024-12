Gospel, Harlem Sisters in concerto a Empoli

Le Harlem Sisters of Gospel, corale femminile interamente composta da artiste provenienti dal quartiere newyorkese, saranno in scena a Empoli (Firenze) nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani per il Toscana Gospel Festival, che quest'anno festeggia la 28/a edizione.Appuntamento sabato 21 alle 21.15 a ingresso libero. Il coro è stato fondato nel 2014 da Sebrina e Becky, amiche di lunga data che hanno deciso di rendere omaggio al loro quartiere e alla loro città con il nome Harlem Sisters of Gospel. La loro musica trae ispirazione da grandi figure del gospel come Aretha Franklin, The Clark Sisters, Whitney Houston e Mahalia Jackson e il repertorio include brani come 'Oh Happy Day', 'When The Saints Go Marching In', 'Down By The Riverside', oltre a successi più recenti come 'I Will Follow Him' e 'Joyful, Joyful', resi celebri dal musical Sister Act 2. Il concerto è organizzato dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni e dal Comune di Empoli in collaborazione con Officine della Cultura e Toscana Gospel Festival



