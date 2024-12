Venerdì a Firenze Qn La Nazione presenta il libro 'Grandi firme'

In occasione delle celebrazioni per i 165 anni dalla fondazione de La Nazione, sarà presentato venerdì alle 11 nella Libreria Giunti Odeon a Firenze il volume 'Grandi Firme', che raccoglie una selezione di articoli scritti da alcuni tra i più illustri esponenti della cultura italiana sulle pagine del giornale della città.

'Questo straordinario progetto editoriale - si legge in una nota del Gruppo Monrif - testimonia la lunga e prestigiosa tradizione de La Nazione, testata che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita culturale, politica e sociale del nostro paese, offrendo un palco privilegiato per intellettuali, scrittori, artisti e giornalisti'.

Il libro - a cura di Luca Scarlini, che sarà presentato dalla direttrice di Qn La Nazione Agnese Pini - raccoglie 35 testimonianze di grandi firme che hanno arricchito le pagine del quotidiano nel corso dei suoi 165 anni di vita. Ogni autore è accompagnato dalla riproduzione della pagina originale del giornale, dalla trascrizione di un brano dell'articolo e da una scheda critica che ne contestualizza l'argomento e il periodo storico. Gli articoli sono stati recuperati dall'archivio storico de La Nazione, il vero cuore pulsante della memoria giornalistica e storica della testata.

Tra gli autori che hanno scritto per La Nazione alcuni dei nomi più importanti della letteratura, dell'arte e della cultura italiana. Dalle prime firme, come Carlo Collodi, Alessandro Manzoni ed Edmondo De Amicis, fino ad arrivare a figure più moderne come Indro Montanelli, Giovanni Spadolini, Eugenio Montale, Anna Banti, Marcella Olschki, Alberto Moravia, Vasco Pratolini e Giuseppe Prezzolini, senza dimenticare Giosuè Carducci, Gabriele d'Annunzio, Luigi Capuana, Giovanni Papini, Amalia Guglielminetti.

'Grandi Firme non è solo un viaggio nel passato del giornalismo italiano, ma una riflessione sul ruolo de La Nazione come testata di respiro nazionale, fedele ai valori di indipendenza, unità e libertà che fin dal suo primo numero ha sostenuto. - dice Pini - Il volume offre uno spunto per comprendere meglio la storia del nostro paese attraverso le parole di coloro che ne hanno raccontato, criticato e interpretato i momenti più significativi'.

Il volume sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione nelle edicole di Firenze e nell'area metropolitana il 24 dicembre 2024.



