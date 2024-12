Trovati 140 lavoratori irregolari, sospesi 15 ristoranti Prato

E' di 140 lavoratori irregolari, di cui 55 completamente in nero, scoperti e 15 ristoranti sospesi il bilancio dell'operazione denominata 'Fast food', condotta dalla guardia di finanza nel territorio pratese.

L'operazione, spiegano i finanzieri, ha portato alla luce una rete di gravi irregolarità riguardanti la gestione del personale e il rispetto delle normative sul lavoro. I controlli hanno interessato 17 ristoranti attivi tra Prato e provincia. Per il comandante provinciale di Prato Enrico Blandini "questa operazione rappresenta un segnale forte e inequivocabile: non c'è spazio per chi viola le regole e sfrutta il lavoro delle persone in condizioni di vulnerabilità. Il nostro impegno è garantire il rispetto delle normative e promuovere una cultura della legalità che tuteli i lavoratori e il tessuto economico sano del territorio".



