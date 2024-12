Cerca di dare fuoco alla questura di Arezzo, arrestato

Ha cercato di dare fuoco agli uffici della questura di Arezzo, che resterà sede chiusa fino a giovedì, provocando danni a computer e suppellettili. Autore del gesto un 30enne originario del Gambia che è stato subito arrestato per resistenza, lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto si apprende, l'uomo si è presentato intorno alle 12 in via Filippo Lippi ad Arezzo presso la sede della questura con una bottiglia di gasolio e improvvisamente ha tirato fuori uno pneumatico a cui ha dato fuoco. Le fiamme hanno interessato il corridoio di ingresso, intorno al quale si trovano gli uffici immigrazione e passaporti e armi, e sono state domate dai poliziotti con gli estintori. La sostanza usata per spengere l'incendio ha provocato danni a suppellettili e computer che saranno ripristinati entro giovedì.

Il 30enne attualmente si trova in carcere, da capire i motivi che hanno portato al gesto. Paura tra i dipendenti, i poliziotti e le persone che stavano attendendo davanti agli uffici ma nessun ferito.



