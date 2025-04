Shaft Jeans sbarca sulla nuova piattaforma TikTok shop

Lo storico marchio di denim Shaft jeans annuncia oggi il debutto sulla nuova piattaforma TikTok Shop, non un tradizionale marketplace né una nuova forma di e-commerce ma la nuova iniziativa del colosso dei social media che da aprile anche in Italia offre una nuova forma di acquisto con esperienze immersive e interattive. Il nuovo servizio integra l'intrattenimento con lo shopping e consente agli utenti, in modo più semplice di quanto fosse possibile finora, di acquistare i prodotti mostrati nei video e nelle dirette live, senza mai uscire dall'app.

L'azienda toscana ha annunciato oggi di essere stata scelta da TikTok per il lancio del nuovo progetto di vendita in Italia.

"Questo importante riconoscimento posiziona il brand tra i pionieri del settore nella sperimentazione di nuove strategie di vendita direttamente sulla piattaforma social" si spiega in una nota diffusa oggi dall'azienda, fondata nel 1968 dal designer francese Monsieur Shafir, dal 2004 guidata da Francesca Bacci insieme ai figli Letizia e Lorenzo Palchetti Tosi, attraverso la Manifatture Twins. Il ramo shopping di TikTok è attivo nel Regno Unito dal 2021 e ha debuttato negli Stati Uniti a settembre 2023, di recente è stato lanciato anche in Francia e Germania.





