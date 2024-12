Mobilità sostenibile, la Mlk Innovazione premiata da Cna

Mlk Innovazione srl riceve premio e menzione speciale della giuria tecnica per l'innovazione tecnologica al concorso nazionale "Cambiamenti 2024" di Cna. La start-up innovativa grossetana, prima nella provincia e poi scelta con altre tre start-up per rappresentare la Toscana, ha partecipato alla finale nazionale (con 20 imprese su 1.000 selezionate) svolta a Roma nella splendida cornice delle Corsie Sistine.

L'innovazione, grazie a metodologie brevettate su laminazione e lavorazioni con centri di lavoro a controllo numerico (Cnc), garantisce lo sviluppo di un sistema produttivo industriale per la telaistica in legno dedicata al mondo della bici. Il sistema è anche immediatamente scalabile sui veicoli leggeri come cargo bike e quadricicli, fondamentali per la logistica di consegna sull'ultimo miglio. Il vantaggio è il raggiungimento di un impatto ambientale nullo, mobilità sostenibile senza limitazioni di funzionalità e prestazioni con design, tecnologie e costruzione made in Italy.

La bici Gravel Ornus, già in vendita, è medaglia d'oro con Mirco Balducci ai campionati europei Uec 2024 nella categoria master.

La start-up ha varato un aumento di capitale per consolidare la sua struttura patrimoniale con il duplice obbiettivo di supportare la attuale fase di commercializzazione di telai e bici gravel nonché al fine di iniziare la progettazione e prototipazione dei mezzi sostenibili dedicati al mercato della logistica.



