Cnr, scoperte oltre 15 specie di pipistrelli a Firenze e Roma

Oltre 15 specie di pipistrelli, tra cui il vespertilio smarginato, l'orecchione grigio e il rinolofo maggiore, vivono a Firenze e a Roma. E' quanto scoperto dal progetto di Cnr-Iret, Cnr-Ibe e National biodiversity future Center, il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità.

Grazie all'installazione di registratori automatici in 50 siti distribuiti tra le due città, i ricercatori Leonardo Ancillotto ed Emiliano Mori del Cnr-Iret di Firenze, con la collega Laura Bonora del Cnr-Ibe, hanno monitorato per un anno l'attività dei mammiferi notturni scoprendo la presenza di 15 specie ma anche l'estinzione di molte altre in tempi recenti, seguito ad attività antropiche poco rispettose, alla perdita di habitat fondamentali come boschi maturi e aree umide e all'inquinamento luminoso.

"Siamo entusiasti di aver scoperto questa ricca biodiversità nascosta nel cuore delle nostre città - dice Leonardo Ancillotto - I pipistrelli sono dei veri e propri eroi silenziosi, e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerli ed imparare a convivere con loro".



