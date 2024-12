Al Firenze Rocks anche Weezer, Shame e Bad Nerves

Al Firenze Rocks ci saranno anche i Weezer, gli Shame e i Bad Nerves, che saliranno sul palco della Visarno Arena nella giornata di domenica 15 giugno prima dei Green Day, headliner della giornata.

I Weezer, si ricorda in una nota, rock band americana nata a Los Angeles nel 1992, contano oltre 35 milioni di dischi venduti a livello globale. Sul palco anche gli Shame, acclamati come una delle maggiori speranze del post-punk, hanno attraversato la turbolenza dei vent'anni con un debutto esplosivo, Songs of Praise (2018), e un tour mondiale di quasi 350 serate. Spazio poi ai Bad Nerves, band speed punk. Il gruppo si propone di creare un tipo di sound rock deciso e intenso. Il loro secondo Lp, Still Nervous, è uscito il 31 maggio 2024.

Gli headliner della giornata di domenica 15 giugno saranno i Green Day. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale.



