La Protezione civile della Toscana ha esteso il codice giallo per neve per le zone appenniniche (Casentino e Valtiberina) fino alle 13 di domani, martedì 10 dicembre. Previste ancora nevicate per oggi, lunedì, sulla dorsale appenninica con accumuli fino a 10-20 cm su Alto Mugello, Casentino, Valtiberina oltre i 600-700 metri e sui crinali più a nord (Mugello e Garfagnana) oltre i 700 metri.

Domani mattina ancora possibili nevicate sugli stessi versanti.





