Al via nel Giardino di Boboli restauri per 15 milioni

Un intervento di restauro nel Giardino di Boboli, del valore di 15 milioni di euro, che interessa l'Anfiteatro, che tornerà ad accogliere gli spettacoli, e le fontane monumentali del Nettuno e dell'Isola, che avranno di nuovo i loro giochi d'acqua. È quanto annunciato dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Per i lavori sono ora in fase di partenza due bandi di gara, gestiti dalla Soprintendenza di Pisa e Livorno, con la quale il complesso museale ha sottoscritto un'apposita convenzione.

Per quanto riguarda l'Anfiteatro, il piano contempla il restauro scultoreo, strutturale, vegetale e l'adeguamento impiantistico. La durata prevista dei lavori è di dieci mesi, per 5,1 milioni di investimento, dei quali 4,5 dalla sponsorizzazione della mecenate Veronika Atkins. Altri 7,6 milioni di lavori (per una durata di circa due anni e mezzo) interessano l'Isola e le fontane del Nettuno. Al ripristino delle fontane monumentali (con i loro 100 diversi originari meccanismi di zampillo) si aggiungono la conservazione dei bacini, degli spazi e delle infrastrutture dedicate all'approvvigionamento idrico e la manutenzione dei parterre che circondano gli invasi d'acqua.

Avviata anche la procedura dell'affidamento del restauro del patrimonio vegetale di Boboli (per 865mila euro) ed è in fase di elaborazione un progetto per riqualificare la rete dei percorsi pedonali e carrabili del giardino (per 600mila euro).

"Dopo mesi di lavoro parte finalmente il rilancio del Giardino di Boboli - ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde - con una fitta serie di interventi, architettonici, strutturali e di restauro, sia monumentale che vegetale, che ricostituiranno il volto originario del cuore verde del centro di Firenze. La nostra stella polare è, come sempre, quella ricomposizione storica e collezionistica a 360 gradi dell'inestimabile patrimonio culturale del complesso che vede tra l'altro, nell'imminente apertura universale del Corridoio Vasariano, la nascita per la prima volta nella storia di un ponte connettivo, permanente e aperto a tutti, tra le varie anime della cittadella medicea".



