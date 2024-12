Testo, per salone libro 2025 invito è a fermarsi a riflettere

Inizia a prendere forma la prossima edizione di Testo, la fiera dedicata ai libri e all'editoria indipendente organizzata da Pitti Immagine, in programma a Firenze dal 28 febbraio al 2 marzo 2025. 'Sto' il tema scelto per la campagna di comunicazione, un invito a stare, a scegliere uno spazio, a riflettere. ' 'E' un invito a fermarsi per contribuire con maggior consapevolezza al dibattito intorno a noi, all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, - spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine - ma è anche un impegno per prendersi il tempo ed affinare conoscenze e strumenti per confrontarsi con il mondo là fuori". La rappresentazione è lo sgabello-scultura di Martino Gamper, scelto per il manifesto.

Intanto, in attesa della fiera di febbraio, il tema verrà affrontato nel corso di tre appuntamenti ospitati al Cenacolo di Santa Croce. Il primo ha come titolo 'Ubi consistam? Dialogo attorno alla meraviglia dello stare', e vedrà dialogare Marco Vannini, editore di testi mistici e filosofici, con Vito Mancuso, filosofo e scrittore (giovedì 12 dicembre). La riflessione sarà sulle implicazioni contemporanee della perdita di concentrazione e dell'incapacità di stare consapevolmente nel presente. A seguire, Colum McCann (29 gennaio 2025) e Stefano Mancuso (1 marzo 2025) affronteranno rispettivamente il tema dello stare dentro alle storie e lo stare della natura.



