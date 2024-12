Ladri fanno esplodere bancomat a Calenzano

Hanno fatto esplodere un bancomat di una filiale di banca a Calenzano (Firenze) per rubare poi le banconote, parte delle quali sono rimaste danneggiate e sono state ritrovate nell'istituto di credito. E' accaduto stamani poco prima delle 5:50 in via Giusti dove poi, dopo la segnalazione al 112Nue, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Calenzano e della compagnia di Signa. Ad essere preso di mira il bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. Da quantificare l'importo delle banconote che i ladri sono riusciti a portare via dopo aver fatto saltare lo sportello Atm con sostanza esplosiva.

Pe le indagini i militari sono già al lavoro per visionare tutte le immagini riprese dalle telecamere della zona per la videosorveglianza e la lettura delle targhe. Sentite anche persone di un bar non lontano dalla banca che era già aperto quando è stato messo a segno il colpo.



