Università stranieri Siena, aula spirituale per la meditazione

Un'aula di circa 10 metri quadri per il raccoglimento, la meditazione e l'incontro tra religioni degli studenti universitari. E' l'aula spirituale che sarà inaugurata martedì 10 dicembre all'interno dell'Università per stranieri di Siena.

"Crediamo nell'università in presenza, nell'incontro delle persone (in corpo e in spirito), nello spazio pubblico, crediamo in una pedagogia delle cose che non sia oppressione ma liberazione" sottolinea in una nota il rettore di Unistrasi Tomaso Montanari. All'inaugurazione dell'aula spirituale, dopo i saluti del rettore, interverrà il botanico Stefano Mancuso che spiegherà le 'fabbriche dell'aria'. A seguire la lettura concerto de 'Il mondo sia lodato' di Franco Marcoaldi con Ivano Battiston alla fisarmonica.



