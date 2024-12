Fresu, Galliano e Lundgren con Mare Nostrum all'Estate Fiesolana

Il nuovo capitolo di Mare Nostrum con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren sarà il concerto di apertura dell'Estate Fiesolana 2025, il 25 giugno al Teatro Romano di Fiesole (Firenze). Le prevendite sonio già in corso.

Il progetto, nato dopo una jam session in Giappone, arriva così ad un nuovo capitolo dopo il debutto nel 2007: il trio, composto tra tre dei musicisti più inclini al gusto per la melodia di tutta la scena jazz europea, si muove attraverso una grande varietà di espressioni musicali. La canzone francese di Charles Trenet, i brani tradizionali svedesi, il tango di Astor Piazzolla, il barocco italiano di Monteverdi, brani di Quincy Jones, così come i temi originali, soprattutto composti per occasioni particolari, culminano in un'affascinante esperienza sonora. Grazie all'abilità di questi incredibili strumentisti, il trio appare soprattutto in grado di creare un'entità affascinante, usualmente difficile da ottenere. Questo è jazz con una tinta contemporanea ed un'indicazione per il futuro: coinvolgente, carico di emozione, e senza alcuna paura di un contatto in funzione di un proficuo scambio artistico. In questo modo permette allo spettatore interessato di essere coinvolto nella sua proiezione melodicamente intensa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA