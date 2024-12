Incidente stradale mortale nel Livornese

Un automobilista cinquantenne è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 398 nel comune di Campiglia (Livorno), in località Venturina. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo: per cause ancora al vaglio della polizia di Venturina la sua vettura si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il conducente dall'abitacolo mentre nel frattempo era stato allertato anche l'elisoccorso. Purtroppo, nonostante i tentativo di rianimazione dal medico del 118 l'uomo è deceduto prima dell'arrivo del Pegaso.



