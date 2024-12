Scuola Normale apre nuova sede in Palazzo Vegni a Firenze

Inaugurati oggi i nuovi spazi a Palazzo Vegni, in via San Niccolò a Firenze, per la Scuola Normale Superiore di Pisa. Il Palazzo diventa la sede del Centro di studi sui movimenti sociali e del dottorato in Sociologia e scienze politiche della Scuola Normale, oltre che della Biblioteca della Classe di Scienze Politico-Sociali, e di uffici per ricercatori e studiosi in visita. La nuova sede affianca l'altra presenza fiorentina della Normale, al quinto piano di Palazzo Strozzi.

"E' un'importante possibilità di espansione per noi", ha dichiarato all'inaugurazione il direttore della Normale Luigi Ambrosio, spiegando che "la Classe di Scienze Politico-Sociali è cresciuta molto rapidamente e sono sorte esigenze di spazio".

Per Dario Danti, assessore a Università e Ricerca, Patrimonio non abitativo e manutenzione e valorizzazione del Comune di Firenze, "continua e si rafforza una politica che prevede l'assegnazione dei nostri 'contenitori' a soggetti pubblici, in questo caso un'ente di eccellenza della ricerca, per funzioni che poi hanno una ricaduta pubblica".

I nuovi spazi sono stati infatti concessi dal 2021 per 50 anni in uso gratuito dal Comune di Firenze. La Scuola Normale ha condotto in questo frattempo importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Si tratta di 950 mq ad uso esclusivo della Normale (tra il primo e il secondo piano del Palazzo), oltre a circa 300 mq di superficie (tre aule affrescate al primo piano, compresa l'aula magna) in condivisione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, ateneo che occupa un'altra ala del palazzo, per un totale di quasi 1.300 metri quadri.

La nuova sede affianca l'altra presenza fiorentina della Scuola Normale, al quinto piano di Palazzo Strozzi, dove continueranno a svolgersi le attività di ricerca e di studio della Classe di Scienze Politico-sociali e dell'Istituto di Studi di Avanzati Carlo Azeglio Ciampi e che resterà anche luogo di incontro e di eventi nazionali e internazionali sui temi della ricerca e dell'attualità politica e sociale.



