Conferenza lezione di Odifreddi all'Università di Pisa

L'Università di Pisa ospita il matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi per il ciclo 'Sguardi nel futuro'. L'appuntamento è per il 3 dicembre, alle 16, nell'aula magna del Polo didattico Carmignani in piazza dei Cavalieri, per una conferenza lezione riservata a studentesse e studenti dell'Ateneo di Pisa e delle scuole superiori. E' possibile seguire l'evento anche in streaming (https://www.youtube.com/watch?v=QrsL_T-_G8U).

Odifreddi parlerà di pensiero matematico nell'arte, pensiero artistico nella matematica. Che la matematica attraversi tutte le discipline scientifiche, si rileva, è "ovvio. Un po' meno ovvio è che ci sia matematica nella letteratura (La biblioteca di Babele di Borges) e nell'arte: dalla sezione aurea in architettura alla prospettiva nella pittura del Rinascimento; dal dualismo continuo/discreto nei pittori divisionisti alla quarta dimensione in Dalì; dalle illusioni percettive di Escher a caos e frattali nelle opere di Pollock". Odifreddi partirà da questi spunti per raccontare come lavorano i matematici, quali siano i rapporti tra logica e filosofia, se i numeri esistano in sé o siano il più puro e immateriale prodotto della mente umana.

'Sguardi nel futuro' è un'iniziativa di orientamento e alta formazione dell'Università di Pisa rivolta a studentesse e studenti universitari e degli ultimi due anni delle superiori per mettere in contatto le giovani generazioni con i più importanti esperti del mondo della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria e dell'economia, e delle scienze sociali. Il ciclo di incontri è a cura del giornalista Piero Bianucci, del professore dell'Ateneo pisano Dario Pisignano e del Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) dell'Università di Pisa.



