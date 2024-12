Choc per malore in campo a Bove, sospesa Fiorentina-Inter

Choc a Firenze per una emergenza medica al viola Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Il giocatore si è accasciato improvvisamente a terra mentre il gioco era fermo. In un attimo si sono viste scene di disperazione tra i giocatori della Fiorentina e dell'Inter.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, i giocatori viola sono corsi a chiamare l'ambulanza e ad affrettare perché intervenissero. L'ex romanista è stato trasportato all'ospedale di Careggi, sugli spalti del Franchi è calato il silenzio, già a Firenze si è vissuto il dramma di Astori.

"La Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi - questo poi il comunicato diffuso in serata - comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva". Così una nota sui social del club viola.

"Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h"

Dalle prime notizie Edoardo Bove sembrava avesse ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Sulle cause avanzata l'ipotesi di una crisi epilettica che avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s'accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e i le mani fra i capelli.

