'Laurearsi campioni', olimpionici del nuoto si raccontano

MATTEO RESTIVO E LORENZO ZAZZERI, LAUREARSI CAMPIONI (DFG LAB, PP.256, EURO 19,90) La dual career dei due atleti olimpici del nuoto Matteo Restivo e Lorenzo Zazzeri raccontata in un libro, 'Laurearsi campioni', dagli stessi protagonisti.

Il volume, scritto a quattro mani, ripercorre sfide e soddisfazioni di chi, come gli autori, ha saputo bilanciare una carriera sportiva di altissimo livello con l'impegno universitario. Un viaggio tra sacrifici, successi e crescita personale, che sottolinea quanto sia importante perseguire obiettivi dentro e fuori dalla piscina. Restivo, pluricampione italiano e laureato in medicina, e Lorenzo Zazzeri, argento olimpico e laureato in scienze motorie, entrambi con lode, offrono una prospettiva unica sul tema della dual career, esplorando i valori di resilienza, passione e impegno che hanno contraddistinto il loro percorso.

"Volevamo raccontare che è possibile eccellere in due mondi apparentemente opposti. Non si tratta solo di gestire il tempo, ma di trovare il giusto equilibrio per crescere sia come atleti che come persone. Questo non è un libro solo per gli sportivi, ma uno spunto motivazionale: è nel percorso, tra fatica e passione, che si scopre e si costruisce il proprio potenziale", spiega Matteo Restivo. "È un messaggio che vogliamo lanciare ai giovani: anche quando sembra impossibile, con sacrificio e determinazione si possono raggiungere grandi traguardi, nello sport come nella vita", aggiunge Lorenzo Zazzeri.

Il 1 dicembre alle 17 alla libreria Giunti Odeon di Firenze i due atleti presenteranno il loro libro, dialogheranno con il pubblico e racconteranno aneddoti, difficoltà e successi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA