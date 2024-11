Fanno esplodere bancomat a Viareggio, in fuga col bottino

Assalto notturno al bancomat del Credit Agricole di Viareggio (Lucca) in via Zanardelli nei pressi del mercato di piazza Cavour. Un boato intorno alle due ha svegliato residenti ed è stato udito in centro da diverse persone. I ladri hanno agito in pochi attimi: hanno fatto saltare in area lo sportello automatico e sono riusciti a fuggire con bottino ancora da quantificare.

Nell'esplosione è stata gravemente danneggiata un'autovettura in sosta, danni anche in un negozio e verifiche in un appartamento sopra la banca. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri polizia e guardie giurate Sull'episodio indagano i carabinieri di Viareggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA