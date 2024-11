Conti e Pieraccioni, l'addio a Capecchi 'se ne va pezzo di vita'

"Ciao Ferdinando, che gavetta insieme! Quanti chilometri, quante serate, quante delusioni, quante soddisfazioni, quanti "saluta tutti", con te se ne va un pezzo di vita". Così Carlo Conti saluta sul suo profilo Instagram Fernando Capecchi, morto a 80 anni, grande agente di spettacolo e talent scout. È stato lui a valorizzare e portare al successo lo stesso Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e tutta la scuola dei comici toscani.

Grazie a Capecchi sono arrivati al successo anche Massimo Ceccherini, Alessandro Paci e tanti altri. Panariello - con un'imitazione lo aveva impersonato - aveva creato un tormentone quando - al telefono - nell'accomiatarsi diceva "Saluta tutti".

"Caro Fernando, avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: "oh ma il contratto me lo fai o no?" ridevi: 'no, sei ancora in prova'. Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti", è il saluto di Pieraccioni su IG.



