Giani, manovra 2025 ad insegna crescita, investimenti e sviluppo

"Ieri abbiamo approvato in giunta la manovra di bilancio e la porteremo in Consiglio regionale fra il 17 e 19 dicembre prossimo in modo che i consiglieri abbiano la possibilità di valutarla e analizzarla. Il messaggio forte che esce da questo bilancio è che è un bilancio di crescita, di investimenti e sviluppo. Abbiamo accentuato quelle che sono le risorse per favorire tutto questo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, presentando nella sede della Regione Toscana la manovra di bilancio varata ieri dalla Giunta regionale.

Giani ha parlato di alcuni capitoli di spesa e investimenti.

Tra questi la Regione prevede di spendere 130 milioni, con le meccanismo di compartecipazione della spesa, "per attivare i fondi tosco-europei" per quasi 1 miliardo di investimenti e almeno 10 milioni per abbattere le liste di attesa. "Deciderà il Consiglio - ha detto Giani - in una fascia che può essere dai 10 ai 15 milioni o qualcosa di più per il fondo specifico per l'abbattimento delle liste di attesa". Tra le altre voci di spesa il presidente ha annunciato 54 milioni per la linea della tramvia che va a Bagno a Ripoli; 45 milioni per la difesa del suolo e la protezione civile, 4 milioni per le famiglie alluvionate a settembre-ottobre, 30 milioni per la strada alla Piagge, 250 milioni, in più anni, per la Darsena Europa e 12 milioni per un ponte in Val d'Orcia. A questo si aggiunge un pacchetto di investimenti da mettere a bando: 10 milioni sugli impianti sportivi, 5 milioni sui parcheggi, 5 milioni sulle città murarie.



