Fuoco in fabbrica abbandonata a Firenze, soccorse persone

Sette persone evacuate dai vigili del fuoco, poi soccorse dal 118, quindi ricoverate con varia gravità all'ospedale di Careggi, per un incendio che le ha colte nella notte in uno stabile abbandonato della ex fabbrica Galileo di Firenze, in via Alderotti, zona Rifredi. In codice rosso un uomo di 49 anni e una donna di 41 anni, codice di urgenza giallo per tre uomini di 27, 29 e 48 anni e per una donna di 41 anni. Altre persone sono uscite senza bisogno di aiuto. Quelle sono soccorse hanno risentito di intossicazione da fumi.

I vigili del fuoco hanno agito con due squadre e due autobotti, più il carro aria. Sarebbero andate a fuoco delle masserizie. I pompieri hanno effettuato l'ispezione all'interno dei numerosi locali invasi dai fumi alla ricerca di eventuali persone. L'emergenza è scattata dopo la mezzanotte. Sul posto anche la polizia di Stato.



