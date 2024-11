Bando Authority spinge a decarbonizzare banchine porto Livorno

L' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di Livorno spinge sulla decarbonizzazione del lavoro portuale: è stato pubblicato un bando per sovvenzioni finalizzate all'acquisto, o alla conversione a trazione elettrica integrale o a idrogeno, di mezzi operativi dedicati alla movimentazione di merci e persone, quali gru mobili gommate, carrelli elevatori, locomotori o locotrattori, navette per il trasporto collettivo di persone in area portuale, autovetture di servizio e mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti.

Il bando, come spiegano oggi dall'Authority livornese, è interamente finanziato con fondi del programma Next Generation Eu- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella componente "Intermodalità e logistica integrata" e attribuisce sovvenzioni a fondo perduto, fino ad un importo massimo di 300.000 euro per impresa. I finanziamenti saranno erogabili in favore di operatori privati, concessionari terminalisti e soggetti autorizzati ed operativi nei porti di Sistema. Il termine per presentare le domande è fissato al 17 gennaio 2025 e l'investimento dovrà essere completato entro il 31 marzo 2026.

"L'iniziativa - ha spiegato il presidente dell'Adsp, Luciano Guerrieri - si inserisce in un più ampio progetto di trasformazione ambientale dei porti che l'Autorità di Sistema Portuale ha intrapreso da tempo con la pubblicazione del proprio Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale". "I fondi del Next Gen Eu - ha concluso - ci danno l'opportunità di investire maggiori risorse, europee e nazionali, in questo percorso. La sostenibilità ambientale è una necessità e iniziative simili rappresentano una svolta ambiziosa e decisiva per affrontare il problema dell'inquinamento causato dai porti".





