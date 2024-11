Festa della Toscana, edizione 2024 dedicata genio e innovazione

'Toscana, terra di genio e innovazione' è il titolo della Festa della Toscana 2024, l'iniziativa che ogni anno celebra l'abolizione della pena di morte nel granducato di Toscana, decretata il 30 novembre 1786 per volere di Pietro Leopoldo di Lorena.

L'edizione 2024, presentata nella sede del Consiglio regionale, propone la seduta solenne dell'assemblea legislativa il 30 novembre al cinema La Compagnia di Firenze. Dopo il preludio musicale di Giulia Mazzoni interverranno, tra gli altri, Paolo Galluzzi, storico della scienza e membro dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia reale svedese, Sabina Nuti, economista e rettrice della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Con l'iniziativa 'Palazzo aperto' la Festa della Toscana 2024 prevede anche l'apertura di Palazzo del Pegaso e di Palazzo Bastogi: saranno visibili ai cittadini tramite visite guidate gratuite (già tutto esaurito). Sempre il 30 novembre andrà in scena il concerto-spettacolo con Gaia Nanni, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi, a palazzo del Pegaso, seguito a palazzo Bastogi dal concerto solo piano di Giulia Mazzoni. Il programma prosegue poi, domenica 15 dicembre a Cascina, città dov'è sepolto Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006, con uno spettacolo di musica e parole, sempre dedicata al tema 'Toscana: terra di genio e di innovazione'. La serata si aprirà con un intervento di Stefano Massini e proseguirà con il concerto di Giulia Mazzoni. Il Consiglio regionale ha anche finanziato con un investimento di 350.000 euro un bando apposito per realizzare eventi diffusi in tutta la regione. "E' una festa che vedrà attivi tutti i Comuni della nostra regione - ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo - al bando che abbiamo aperto abbiamo ricevuto tantissime domande, più di 100 associazioni, più di 50 comuni, dieci scuole, sarà una festa prolungata. Spero che i cittadini toscani possano vivere quel giorno conta speranza e l'ottimismo di costruire un futuro migliore".



