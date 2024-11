Novella 'Le avventure nel barattolo' per spiegare tumore a figli

S'intitola 'Le avventure nel barattolo', la novella illustrata rivolta alle famiglie delle pazienti oncologiche in cui i protagonisti, Enea e Sofia, insieme ai loro genitori, decidono che la malattia della mamma, il tumore al seno metastatico, non impedirà loro di vivere bellissime avventure.

Il volume, edito da Gilead, è stato presentato in anteprima a Firenze nell'ambito del festival l'Eredità delle donne che si è svolto a Firenze ed è disponibile gratuitamente in versione digitale. Al centro della novella illustrata la delicata comunicazione del tumore al seno metastatico ai figli ma anche come affrontare i momenti più complessi che le terapie comportano e come condividere stati d'animo che possono essere molto differenti nei figli in base all'età. "La comunicazione della malattia in ambito familiare è un atto di grande coraggio e sensibilità, che non si esaurisce nel momento della notizia, ma si sviluppa e si rinnova ogni giorno, in ogni piccolo gesto e momento condiviso", ha commentato Dorella Scarponi, segretario di Società italiana di psiconcologia mentre Rosanna D'Antona, presidente di Europa donna Italia ha detto che "parlare di tumore al seno metastatico in famiglia richiede delicatezza, ma anche coraggio e verità, elementi essenziali per costruire un nuovo equilibrio e comunicare speranza anche nei momenti difficili". "Scegliere di presentare Le avventure nel barattolo al festival Eredità delle donne è una decisione intenzionale - ha affermato Gemma Saccomanni, senior director public affairs di Gilead sciences Italia -. Crediamo infatti che il racconto di una madre che affronta il tumore al seno, le sfide che la malattia porta con sé possano e debbano trovare spazio anche oltre i confini tradizionali della comunicazione sanitaria".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA