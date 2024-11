Beko, 400 in corteo contro chiusura stabilimento di Siena

In 400 in corteo stamani lungo vie del centro di Siena per protestare contro la chiusura dello stabilimento ex Whirlpool decisa dalla multinazionale turca Beko Europe e annunciata nei giorni scorsi dall'azienda in un tavolo al Mimit. "Non molliamo mai", cantano i lavoratori dietro allo striscione 'Rsu Beko Europe Siena in lotta'. Numerosi i rappresentanti sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. Con loro, tra gli altri, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, i sindaci della provincia senese, i parlamentari eletti nel territorio tra cui il senatore Silvio Franceschelli (Pd) che è anche sindaco di Montalcino e il deputato Francesco Michelotti del FdI, l'eurodeputato Dario Nardella (Pd). Al termine della mattinata è previsto un comizio sindacale in piazza Salimbeni.





