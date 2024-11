Incendio nella notte in un'azienda di Campi Bisenzio

Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 3, a Campi Bisenzio (Firenze) in un'azienda di floccatura elettrostatica, in via Mugellese. Per spegnere le fiamme nell'edificio industriale sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, un'autoscala e quattro autobotti. I pompieri hanno contenuto la propagazione dell'incendio al resto dell'edificio e nel giro di un'ora il rogo è stato confinato ed estinto.

Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di bonifica.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio.





