Tramvia Firenze registra il 200milionesimo passeggero

Nel mese di ottobre è stato trasportato il duecentomilionesimo passeggero in meno di 15 anni della tramvia a Firenze, "risultato straordinario visto il ridotto numero di chilometri della rete tranviaria in funzione" spiega Gest. Ancora nei primi dieci mesi del 2024, prosegue Gest. si è registrato un vero e proprio "boom" per i passeggeri delle linee T1 e T2 della tramvia di Firenze: "Al 31 ottobre sono saliti sul tram 31.765.894 persone di cui 20.730.318 sulla T1 Villa Costanza-Careggi e i 11.035.576 sulla linea T2 Aeroporto-piazza dell'Unità. Nei primi dieci mesi dello scorso anno i passeggeri erano stati in totale 28.490.108 con uno scarto di oltre 3,27 milioni". La previsione per fine anno è quella di superare i 38 milioni di passeggeri a fronte dei 35 milioni del 2023.

Il trend positivo, che si era già manifestato nei primi mesi del 2024, si spiega ancora, "si è consolidato progressivamente con un vero e proprio boom nel mese di ottobre quando si è registrato un afflusso straordinario centrando due record: per la prima volta sono stati superati i 4 milioni di passeggeri mensili (per la precisione 4.118.418) di cui oltre 2,6 milioni (2.666.555) sulla linea T1".

Confrontando i primi dieci mesi del 2024 con lo stesso periodo del 2023 "si nota che il numero dei passeggeri quest'anno è sempre stato superiore in entrambe le linee e con una T2 che continua a crescere in modo percentualmente più consistente. I passeggeri si attestano infatti su una media mensile di 3.176.589 tra linea T1 e T2 così suddivisi: 2.073.032 per la linea T1 e 1.103.558 per la linea T2 con un incremento medio di circa 11% rispetto agli stessi mesi del 2023 e del 14% rispetto agli stessi mesi del 2019 (pre-pandemia)". Per l'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio, "questi numeri confermano una volta di più che il tram piace e che viene molto utilizzato. La tramvia è l'opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e migliorerà la vita delle persone". Inoltre "con l'entrata in servizio della VACS che collegherà l'aeroporto oltre che alla stazione anche al cuore del centro storico questi numeri sono destinati ad aumentare ancora. E quando anche le altre linee saranno completate assisteremo a una vera e propria rivoluzione del modo di spostarci a Firenze e non solo".



