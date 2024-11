Sciopero 29 novembre,bus At garantiti 4.15-8.14 e 12.30-14.29

In 29 novembre prossimo, per gli scioperi nazionali, i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione. Le proteste sono state proclamate una da Cgil e Uil, a cui hanno aderito Filt Cgil e Uil trasporti, l'altro da Cpbas lavoro privato, Adl Cobas, Sgn Sindacato generale di base e Cub trasporti congiuntamente, a cui hanno aderito Cobas Lavoro privato e Cub trasporti. Il servizio, spiega At, sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro.

"La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero".

Possibili disservizi, ritardi o cancellazioni anche per la tramvia a Firenze il 29 novembre: le fasce garantite con servizio completo, spiega Gest, sono 6:30-9:30 e 17-20.



