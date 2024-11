Mostra e asta autunnale da Gonnelli a Firenze

La V edizione de 'Los Caprichos' di Goya (base d'asta 8.000 euro), una matita su carta di Giorgio Morandi dal titolo Paesaggio (base d'asta 15.000 euro) e un Cavallo con Manto Rosso di De Chirico (12.000 euro). Sono tre dei 795 lotti che andranno all'incanto all'asta autunnale dedicata ad Arte antica, moderna e contemporanea da Gonnelli casa d'aste di Firenze in sei sessioni, dal 26 al 28 novembre nella sede di via Fra' Giovanni Angelico.

Per l'occasione si terrà anche, fino al 29 novembre, la mostra 'Grafica simbolista e mitteleuropea': in esposizione una selezione di opere appartenenti all'epoca aurea della grafica tra '800 e '900 nei Paesi europei di lingua tedesca, quando, si spiega, "un numero imponente di artisti, facendo propri gli enunciati teorici di Max Klinger sulla Griffelkunst (Arte dello Stilo), scelsero l'incisione come mezzo privilegiato per esprimere la propria individualità più intima e segreta, facendo emergere anche i lati più oscuri dell'inconscio. Le loro tematiche sono forti e audaci, esplorando senza remore e freni inibitori gli spazi dell'anima legati ai sogni, all'eros, al mistero e al sovrannaturale. Le opere in mostra saranno messe all'incanto" il 28 novembre.

L'esposizione dei lotti si terrà ancora domani e lunedì (catalogo online: https://www.gonnelli.it/it/asta-0055-1/arte-antica-orientale-mod erna-e-contemporanea-.asp)



