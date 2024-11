Laurea a von Trotta, 'amo Firenze, non sono originale'

L'Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in lingue e letterature europee e americane alla regista Margarethe von Trotta. La cerimonia si è tenuta oggi nel rettorato a Firenze.

"Sono così emozionata che forse non riuscirò nemmeno a parlare", ha detto von Trotta dopo aver ricevuto la laurea dalla rettrice Alessandra Petrucci. La regista ha poi tenuto una lectio magistralis dal titolo 'Tentativi di avvicinamento a un personaggio storico'.

"Arrivare qui come tedesca - ha detto Von trotta ricevendo la laurea - e dire amo l'Italia, e Firenze in modo speciale, non è una cosa molto originale, ma per molte persone che vengono dalla Germania è una meravigliosa verità mentre per i fiorentini è spesso una seccatura. Ma io amo Firenze. Il primo incontro con la vostra città risale a molto tempo fa quando frequentavo il liceo e con una giovane ragazza di Roma che mi portò a vedere la galleria degli Uffizi. Nel 1982, dopo aver vinto il Leone d'oro venni con grande sorpresa e piacere nominata cittadina onoraria di Firenze con una bellissima medaglia d'oro con un piccolo giglio. Sono davvero molte le ragioni per cui sento di appartenere a Firenze".

Nata a Berlino nel 1942, von Trotta ha diretto 26 film, molti dei quali incentrati su figure chiave della cultura tedesca, soprattutto donne, come Hildegard von Bingen, Hannah Arendt, Rosa Luxemburg e Ingeborg Bachmann. Nella motivazione del riconoscimento si legge: "Creatrice di memorabili figure di invenzione e della storia politica e culturale del '900, Margarethe von Trotta ha saputo indagare con la scrittura e le immagini la vita delle sue protagoniste nel quadro di una complessa dialettica familiare, relazionale e politica, capace di interrogare in profondità la posizione degli individui all'interno della società e della storia".

"Con questa laurea - ha commentato la rettrice viene riconosciuta la sua professionalità e viene sottolineato il valore e la forza del suo impegno".



