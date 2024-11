Strattona controllore di un treno in Versilia, denunciata

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia dopo aver strattonato una giovane capotreno alla stazione di Pietrasanta, in Versilia (Lucca). Da quanto spiegato la passeggera, di nazionalità nigeriana e già nota alle forze dell'ordine, passeggera di un treno regionale Pisa-La Spezia, non aveva il biglietto e sarebbe stata quindi invitata a scendere dal convoglio. La 40enne però non solo si sarebbe rifiutata ma arrivata a Pietrasanta avrebbe strattonato la giovane capotreno, 23 anni, verso le scale della discesa del treno, cercando di farla cadere.

La volante del commissariato di Forte dei Marmi, giunta sul posto ha fermato la straniera che poi è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, avendo il treno accumulato, si spiega, oltre 20 minuti di ritardo.



