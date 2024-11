Gli Impressionisti in Normandia, la mostra a Firenze

È un viaggio nella luce e nella bellezza dei paesaggi, della natura, dell'arte, che trasmette emozione la mostra in programma dal 21 novembre fino al 4 maggio al Museo degli Innocenti a Firenze. Nell'anno in cui in tutto il mondo si celebra il 150/o anniversario della nascita dell'Impressionismo anche il capoluogo toscano ha voluto omaggiare il movimento artistico più amato e conosciuto. Si intitola 'Impressionisti in Normandia' l'esposizione organizzata da Arthemisia con il patrocinio del Comune di Firenze, in collaborazione con la Collezione Peindre en Normandie e Bridgeconsultingpro e curata da Alain Tapié.

"Sono visioni sublimi ispirati da un luogo privilegiato come la Normandia - ha spiegato Tapié -. In questa mostra ci sono opere di artisti fra i più famosi e apprezzati al mondo ma anche di autori meno conosciuti che però hanno saputo interpretare magnificamente il naturalismo". Sono 70 le opere esposte - la maggioranza provenienti dalla Collezione Peindre en Normandie ma pure da altre collezioni private e dal Musée d'Art Modern 'Amdrè Malraux' di Le Havre - nelle sale del Museo degli Innocenti: la mostra si apre con le 'Niinfee rosa' di Claude Monet, opera iconica in prestito eccezionalmente dalla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma, appartenente alla 'prima serie' delle 8 ninfee dipinte dall'artista. Del quale si possono ammirare anche altri quadri come 'Fecamp' e 'Etretat'.

Il viaggio prosegue con opere come 'Falesie a Dieppe' di Delacroix, 'La spiaggia a Trouville' di Courbet, 'Tramonto, veduta di Guernesey' di Renoir, 'Il bacino degli yachts a Deeaville' di Bonnard. Il visitatore potrà immergersi anche in altre opere che ben raffigurano i paesaggi ora armoniosi, ora tumultuosi della Normandia, e poi le immagini di Rouen sotto la neve di Albert-Charles Lebourg e offuscata dalla nebbia di Maurice Louvrier.

"È un viaggio emozionante e inconsueto per la nostra città, che promette di affascinare fiorentini e visitatori" ha dichiarato l'assessore comunale alla Cultura Giovanni Bettarini.

"Siamo entusiasti e onorati di ospitare questa mostra che celebra la bellezza e l'innovazione di un movimento artistico che continuare ad affascinare tanto i giovani quanto gli adulti" ha aggiunto Maria Grazia Giuffrida, presidente del Museo degli Innocenti. Suddivisa in cinque sezioni, l'esposizione è ricca anche di immagini, tavole didattiche, percorsi digitali che aggiungono ulteriore stupore e meraviglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA