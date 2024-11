Calcio: il figlio, nascerà fondazione intitolata a Joe Barone

''Siamo ancora nelle prime fasi ma andiamo avanti su questo progetto. Sarà una cosa bella sia per la gente che ha conosciuto mio padre a New York ma anche qui a Firenze''. Ad annunciare la nascita di una fondazione in memoria del dirigente della Fiorentina Joe Barone, prematuramente scomparso il 19 marzo scorso per un attacco cardiaco, è stato il figlio Giuseppe Barone, presente al premio internazionale di ciclismo 'Giglio d'oro' a Calenzano (Firenze).

"Vogliamo donare i defibrillatori a tutte le scuole calcio che sono qui nella zona di Firenze e a New York, è una piccola cosa che vogliamo fare, poi però abbiamo tante altre idee alle quali stiamo lavorando'', ha detto Giuseppe che ha ricevuto un premio speciale alla memoria del padre.

"'Sono contento di ricevere questo premio - ha aggiunto -, ringraziamo le persone che sono dietro questo evento. Grazie di cuore''.



