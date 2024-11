Nell'Aretino una bruschetta da 75 metri, la più lunga del mondo

Una bruschetta da primato, 75 metri, lungo il chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino (Arezzo), tre in più di quella di Benevento che detiene il record mondiale. E' quanto preparato oggi pomeriggio per la giornata che l'associazione nazionale Città dell'olio ha dedicato alla promozione dell'olio in 10 comuni della Valdichiana aretina e senese. Evento clou, appunto, la bruschetta che è stata poi mangiata dagli ospiti della grande tavolata. Adesso l'attesa è per la proclamazione ufficiale del Guinness dei primati.

"Si tratta di un momento per valorizzare una vera eccellenza che caratterizza il nostro territorio", ha commentato il sindaco Mario Agnelli coordinatore regionale delle Città dell'olio. I Comuni che hanno sostenuto l'iniziativa sono Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Monte San Savino in provincia di Arezzo, Cetona, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda in quella di Siena.





